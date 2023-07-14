МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Плавучее хранилище СПГ Koryak FSU, предназначенное для перевалки "Новатэком" своего сжиженного природного газа на Камчатке, доставлено из Южной Кореи в Россию на участок Бечевинская морского порта Петропавловск-Камчатский, сообщил Росморречфлот. В Госдуму внесли законопроект об экспорте СПГ без привязки к месторождениям

"На участок Бечевинская морского порта Петропавловск-Камчатский буксирным караваном доставлено плавучее хранилище газа "Коряк ПХГ", сообщает ФГБУ "Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки". Это первое плавучее хранилище газа, доставленное к месту строительства восточного морского перегрузочного комплекса СПГ, который строит на Камчатке ПАО "Новатэк", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для безопасной буксировки, постановки и раскрепления плавучего хранилища были привлечены буксиры мощностью от 5 до 20 тысяч лошадиных сил. Расчетные сроки выполнения работ — 10 суток.

"Новатэк" заказал два плавучих хранилища СПГ у южнокорейской судостроительной Daewoo Shipping & Marine Engineering (DSME), одной из крупнейших в мире верфей, в 2020 году.

Судя по данным порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder, плавучее хранилище СПГ Saam FSU, предназначенное для перевалки СПГ вблизи Мурманска, в конце июня уже пришло в Россию, подойдя к Кольскому заливу.

"Новатэк" для оптимизации логистики и транспортных затрат планирует организовать два комплекса по перевалке и хранению СПГ — в Мурманской области и на Камчатке, каждый объемом 20 миллионов тонн в год. Оба терминала планируется запустить в 2023 году.