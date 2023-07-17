МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Добыча газа в России в текущем году может снизиться на 9,2% по сравнению с показателем прошлого года, до 610 миллиардов кубометров, а в следующем – подрасти на 2,5%, до 625 миллиардов кубометров, следует из обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. ЕС сократил импорт трубопроводного газа в первом полугодии на 34 процента

Показатель в 2022 году, согласно данным агентства, составил 672 миллиарда кубометров, тогда как в 2021 году – 762 миллиарда.

Добычу в Евразии (с учетом добычи в России) в текущем году в МЭА оценивают в 792 миллиарда кубометров, Европе – 220 миллиардов, на Ближнем Востоке – 726 миллиардов, Африке – 253 миллиарда, Азиатско-Тихоокеанском регионе – 670 миллиардов, Центральной и Южной Америке – 145 миллиардов, Северной Америке – 1250 миллиардов.

Суммарная добыча в мире оценивается в 4056 миллиардов кубометров, что на 1% ниже, чем годом ранее. Показатель в 2024 году можно вырасти на 2%, до 4137 миллиарда кубометров.