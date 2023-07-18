МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Gasum возобновила закупки сжиженного природного газа с проекта "Новатэка" "Криогаз-Высоцк", сообщает агентство Reuters с ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Refinitiv. Оператор ГТС назвал претендента на второе место по экспорту СПГ в Грецию

"Финская энергетическая компания Gasum возобновила закупки сжиженного природного газа на российском заводе "Криогаз-Высоцк", контролируемом "Новатэком", — пишет агентство.

Отмечается, что по данным Refinitiv, 3 июля танкер Coral Energice доставил груз СПГ с "Криогаз-Высоцка" в финский порт Торнио. При этом экспортным агентом по продаже газа с завода выступает "Газпром экспорт", дочерняя компания российского "Газпрома".

Ранее весной Gasum расторгла долгосрочный, действовавший до 2031 года, контракт на поставку трубопроводного газа с "Газпром экспортом". Решение было принято из-за нежелания компании оплачивать поставки в рублях, чего российская сторона потребовала в апреле прошлого года, а в мае прекратила поставлять трубопроводный газ.

Среднетоннажный СПГ-проект "Криогаз-Высоцк" расположен в порту Высоцк Ленинградской области на Балтийском море. Мощность проекта составляет 660 тысяч тонн в год. 51% в проекте принадлежит "Новатэку", остальные 49% – Газпромбанку.