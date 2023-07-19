ПРАГА, 19 июл — ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии в настоящее время заполнены уже на 88%, в прошлом году этот показатель составлял 75%, а в 2021 году – 42%, сообщил в среду на пресс-конференции после заседания кабмина глава минпромторга Йозеф Сикела. Цены на газ в Европе завершили торги снижением на четыре процента

"Газохранилища в республике ныне наполнены на рекордном уровне – на 88%. Год назад в это время мы имели 75% газа, а в 2021 году – вообще всего лишь 42%, то есть меньше половины от нынешнего показателя. При этом в Чехию в этом году не поступило ни одного кубометра газа из России. Весь газ к нам теперь идет через Германию – из Норвегии, а также из терминалов на сжиженный природный газ в Бельгии и Нидерландах", — сказал министр.

Одновременно Сикела отметил "сознательность сограждан", которые помогли решению нынешних энергетических проблем тем, что экономно расходовали газ прошедшей зимой.