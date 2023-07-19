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В чешском Минпромторге раскрыли заполненность местных газохранилищ
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Газохранилища в Чехии в настоящее время заполнены уже на 88%, в прошлом году этот показатель составлял 75%, а в 2021 году – 42%, сообщил в среду на пресс-конференции после... ПРАЙМ, 19.07.2023
энергетика, экономика, новости, газ, чехия, газ, газохранилища
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАГА, 19 июл — ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии в настоящее время заполнены уже на 88%, в прошлом году этот показатель составлял 75%, а в 2021 году – 42%, сообщил в среду на пресс-конференции после заседания кабмина глава минпромторга Йозеф Сикела.
"Газохранилища в республике ныне наполнены на рекордном уровне – на 88%. Год назад в это время мы имели 75% газа, а в 2021 году – вообще всего лишь 42%, то есть меньше половины от нынешнего показателя. При этом в Чехию в этом году не поступило ни одного кубометра газа из России. Весь газ к нам теперь идет через Германию – из Норвегии, а также из терминалов на сжиженный природный газ в Бельгии и Нидерландах", — сказал министр.
Одновременно Сикела отметил "сознательность сограждан", которые помогли решению нынешних энергетических проблем тем, что экономно расходовали газ прошедшей зимой.