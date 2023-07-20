МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Власти Аргентины приняли решение заблокировать заход судна со сжиженным природным газом (СПГ) из России, сообщил в интервью телеканалу C5N министр экономики страны и кандидат в президенты Серхио Масса. Компания из ОАЭ заключила соглашение о поставке СПГ в Индию

"Мы приняли решение ввиду международных санкций, которые применяются по отношению к отдельным российским компаниям, заблокировать заход судна с СПГ происхождением из России", — сказал Масса.

"Это связано с уважением международных рамок", — добавил министр.

Страны-партнеры России оказались под давлением со стороны Запада, который ввел экономические санкции против Москвы в связи с началом российской военной операции против Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.