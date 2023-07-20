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Аргентина заблокировала заход СПГ-танкера с газом из России
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Власти Аргентины приняли решение заблокировать заход судна со сжиженным природным газом (СПГ) из России, сообщил в интервью телеканалу C5N министр экономики страны и кандидат в... ПРАЙМ, 20.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Власти Аргентины приняли решение заблокировать заход судна со сжиженным природным газом (СПГ) из России, сообщил в интервью телеканалу C5N министр экономики страны и кандидат в президенты Серхио Масса.
"Мы приняли решение ввиду международных санкций, которые применяются по отношению к отдельным российским компаниям, заблокировать заход судна с СПГ происхождением из России", — сказал Масса.
"Это связано с уважением международных рамок", — добавил министр.
Страны-партнеры России оказались под давлением со стороны Запада, который ввел экономические санкции против Москвы в связи с началом российской военной операции против Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.