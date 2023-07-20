ПЕКИН, 20 июл — ПРАЙМ. Россия за первое полугодие 2023 года поставила в Китай 3,89 миллиона тонн сжиженного природного газа на 2,673 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в четверг Главным таможенным управлением КНР. Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 3,8 процента

Рост объема поставок за январь-июнь этого года составил 66,2% по сравнению с первым полугодием 2022 года, когда Китай закупил в РФ 2,34 миллиона тонн СПГ.

Отдельно в июне 2023 года КНР закупила в РФ 858,5 тысячи тонн СПГ на 489,3 миллиона долларов.

Лидером по поставкам СПГ в Китай в первом полугодии стала Австралия, которая экспортировала в Китай 11,31 миллиона тонн СПГ на 7,13 миллиарда долларов, следом идет Катар с 8,25 миллиона тонн СПГ на 5,37 миллиарда долларов, далее следует РФ, после нее Малайзия, поставившая КНР 3,6 миллиона тонн на 2,3 миллиарда долларов. США за указанный период экспортировали в КНР лишь 930,45 тысячи тонн СПГ на 690,5 миллиона долларов.