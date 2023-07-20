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2023
https://1prime.ru/gas/20230720/841138360.html
Россия увеличила объем поставок СПГ в Китай
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ПЕКИН, 20 июл — ПРАЙМ. Россия за первое полугодие 2023 года поставила в Китай 3,89 миллиона тонн сжиженного природного газа на 2,673 миллиарда долларов, следует из данных,... ПРАЙМ, 20.07.2023
новости, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, газ, рф, китай, спг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ПЕКИН, 20 июл — ПРАЙМ. Россия за первое полугодие 2023 года поставила в Китай 3,89 миллиона тонн сжиженного природного газа на 2,673 миллиарда долларов, следует из данных, опубликованных в четверг Главным таможенным управлением КНР.
Рост объема поставок за январь-июнь этого года составил 66,2% по сравнению с первым полугодием 2022 года, когда Китай закупил в РФ 2,34 миллиона тонн СПГ.
Отдельно в июне 2023 года КНР закупила в РФ 858,5 тысячи тонн СПГ на 489,3 миллиона долларов.
Лидером по поставкам СПГ в Китай в первом полугодии стала Австралия, которая экспортировала в Китай 11,31 миллиона тонн СПГ на 7,13 миллиарда долларов, следом идет Катар с 8,25 миллиона тонн СПГ на 5,37 миллиарда долларов, далее следует РФ, после нее Малайзия, поставившая КНР 3,6 миллиона тонн на 2,3 миллиарда долларов. США за указанный период экспортировали в КНР лишь 930,45 тысячи тонн СПГ на 690,5 миллиона долларов.