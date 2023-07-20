ТАШКЕНТ, 20 июл — ПРАЙМ. Добыча природного газа в Узбекистане в январе-июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизилась на 9,6%, до 23,565 миллиарда кубометров, нефти – увеличилась на 2,1%, до 391,3 тысячи тонн, сообщает агентство по статистике республики. "Газпром" подает газ на ГИС "Суджа" согласно заявкам на 20 июля

По данным статведомства, добыча газового конденсата в стране в первом полугодии снизилась на 7,2%, до 608,4 тысячи тонн. Производство бензина в Узбекистане в январе-июне увеличилось на 15,7%, до 650,9 тысячи тонн, дизтоплива – в 2 раза, до 539,4 тысячи тонн.

По итогам 2022 года добыча природного газа в республике снизилась на 4% по сравнению с 2021 годом, до 51,665 миллиарда кубометров, нефти – выросла на 1,8%, до 787,8 тысячи тонн.

Мощности предприятий нефтегазовой отрасли Узбекистана позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.

"Газпром" 16 июня подписал на Петербургском международном экономическом форуме контракт с властями Узбекистана на поставки природного газа в эту республику в осенне-зимний период. Позднее в минэнерго Узбекистана пояснили, что контракт подписан на два года, поставки планируется начать с 1 октября, объем закупок – около 2,8 миллиарда кубометров в год.