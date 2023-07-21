МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" заключил с Японией контракты на поставки СПГ с "Арктик СПГ 2", рассматривает дополнительные объёмы, сообщил глава компании Леонид Михельсон. Россия увеличила объем поставок СПГ в Китай

"В "Арктик СПГ 2" проект реализует СПГ своим партнёрам в доле владения. 10% имеет японская сторона, это 2 миллиона тонн будет на японском рынке точно. Но уже есть контракты, и рассматриваются контракты дополнительно и с долей "Новатэка" на японском рынке", – сказал Михельсон журналистам.

Михельсон также отметил, что тонна СПГ в "Арктик СПГ 2" будет стоить меньше, чем на "Ямале СПГ". "Будет удорожание, естественно, "Арктик СПГ 2"… У меня все время спрашивают, на сколько удорожание и так далее. Если сравнить объём инвестиций в "Ямал СПГ" с объёмом инвестиций плюс эти электростанции "Арктик СПГ 2", то инвестиции на тонну сжижения в "Арктик СПГ 2" все равно меньше", – сказал глава "Новатэка".

"Арктик СПГ 2" – второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база – Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).

"Ямал СПГ" – российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры – "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая – 17,5 миллиона тонн.