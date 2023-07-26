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Добыча газа в России в первом полугодии снизилась на 14,9 процентов
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Добыча газа в России в январе–июне снизилась на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 267 миллиардов кубометров, в июне – на 11,9%, до 34,6 миллиарда... ПРАЙМ, 26.07.2023
энергетика, новости, газ, россия, газ, росстат, добыча газа в россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Добыча газа в России в январе–июне снизилась на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 267 миллиардов кубометров, в июне – на 11,9%, до 34,6 миллиарда кубометров, сообщает Росстат.
"Горючего природного газа (газа естественного) добыто 34,6 миллиарда кубометров, что на 11,9% меньше, чем в июне 2022 года, и на 12,5% меньше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года добыто 267 миллиардов кубометров природного газа, что на 14,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года", — говорится в сообщении.
Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) в России по итогам первого полугодия выросла на 3,1% — до 52,7 миллиарда кубометров. В июне показатель в годовом выражении увеличился на 13%, а в месячном – снизился на 4,8%.
По данным Росстата, в 2022 году Россия снизила добычу природного газа на 13,4% – до 573 миллиардов кубометров, а ПНГ – на 2%, до 99 миллиардов кубометров.