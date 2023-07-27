ВАРШАВА, 27 июл — ПРАЙМ. Подземные хранилища природного газа в Польше уже заполнены на 85%, сообщила уполномоченная правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Тшецяковская. Газохранилища Чехии заполнены на 90 процентов, заявил премьер страны

В настоящее время Польша не получает из России такие виды топлива, как природный газ, нефть, уголь.

"Первое хранилище природного газа заполнено на 100%. Подземное хранилище газа в Бжезнице Подкарпатского воеводства заполнено максимальным объемом газа. Уровень заполнение хранилищ газа в Польше уже сейчас составляет 85% заполняется с полной силой", — написала Тшецяковская в Twitter.

Она уточнила, что Польша запасает на зиму газ, поставляемый через газопровод BalticPipe из Норвегии и через терминал сжиженного газа на Балтике.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.