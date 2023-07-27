МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. TotalEnergies по контракту будет обязана принимать поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ 2", если он начнет добычу, заявил генеральный директор французской компании Патрик Пуянне. Technic Energies вышла из "Арктик СПГ 2"

"Мы свели всю российскую активность к долгосрочным контрактам. Если "Арктик — СПГ 2" начнет добычу, у нас есть обязательства… Есть контракт, пока нет санкций", — сказал он в ходе конференции с аналитиками по итогам второго квартала.

"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).

Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).