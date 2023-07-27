2023-07-27T16:26:12+03:00
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2023-07-27T16:26:12+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230727/841208269.html
В TotalEnergies назвали условие, обязывающее их брать газ с "Арктик СПГ 2"
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TotalEnergies по контракту будет обязана принимать поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ 2", если он начнет добычу, заявил генеральный директор... ПРАЙМ, 27.07.2023
энергетика, экономика, новости, газ, россия, франция, totalenergies, арктик спг 2
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. TotalEnergies по контракту будет обязана принимать поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ 2", если он начнет добычу, заявил генеральный директор французской компании Патрик Пуянне.
"Мы свели всю российскую активность к долгосрочным контрактам. Если "Арктик — СПГ 2" начнет добычу, у нас есть обязательства… Есть контракт, пока нет санкций", — сказал он в ходе конференции с аналитиками по итогам второго квартала.
"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).
Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).