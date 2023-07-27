МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. TotalEnergies по контракту будет обязана принимать поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ 2", если он начнет добычу, заявил генеральный директор французской компании Патрик Пуянне.

Производственные площадки "Арктик СПГ 2"

Technic Energies вышла из "Арктик СПГ 2"

"Мы свели всю российскую активность к долгосрочным контрактам. Если "Арктик — СПГ 2" начнет добычу, у нас есть обязательства… Есть контракт, пока нет санкций", — сказал он в ходе конференции с аналитиками по итогам второго квартала.

"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).

Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).