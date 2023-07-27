МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Shell в первом полугодии сократила производство СПГ на 8% в годовом выражении, до 14,35 миллиона тонн, что связано в основном с потерями объёмов с проекта "Сахалин-2", следует из сообщения компании. Правительство рассмотрит предложение повысить экспортную пошлину на нефть

Shell в первом квартале произвела 7,19 миллиона тонн СПГ, а во втором — 7,17 миллиона тонн, что суммарно составляет 14,35 миллиона тонн, на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года — 15,66 миллиона тонн, следует из материалов компании.

"Объемы сжижения газа снизились на 8% в основном из-за прекращения признания объемов, связанных с "Сахалином", — говорится в отчёте Shell.

В следующем же квартале компания с учётом плановых ремонтов на некоторых предприятиях планирует произвести 6,3-6,9 миллиона тонн СПГ.

Президент Владимир Путин летом прошлого года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК, согласно которому оператор "Сахалина-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, был заменен на новое, российское юрлицо – ООО "Сахалинская энергия". Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась, списав балансовую стоимость своей доли — 1,6 миллиарда долларов.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.