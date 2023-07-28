2023-07-28T10:09:40+03:00
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2023-07-28T10:09:40+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230728/841215576.html
OMV нашла способ увеличить добычу газа в австрии в 1,5 раза
Газ
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Австрийская нефтегазовая компания OMV открыла крупное месторождение газа в Австрии, которое может быть способным увеличить добычу газа на территории всей страны в полтора раза,... ПРАЙМ, 28.07.2023
энергетика, новости, газ, австрия, газ, omv
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV открыла крупное месторождение газа в Австрии, которое может быть способным увеличить добычу газа на территории всей страны в полтора раза, следует из пресс-релиза компании.
"Сегодня компания OMV объявила о том, что разведочная скважина Wittau Tief-2a стала подтвержденным новым открытием природного газа. Эксплуатируемая OMV скважина расположена в Нижней Австрии и после пяти месяцев работы была пробурена до конечной глубины 5 тысяч метров", — говорится в сообщении.
Компания уточняет, что, по предварительной оценке, потенциальные извлекаемые ресурсы составляют около 48 ТВтч (28 миллионов баррелей нефтяного эквивалента). В итоге после начала полной разработки месторождения OMV ожидает, что добыча природного газа на территории Австрии увеличится на 50%.
OMV – одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.