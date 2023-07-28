МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV открыла крупное месторождение газа в Австрии, которое может быть способным увеличить добычу газа на территории всей страны в полтора раза, следует из пресс-релиза компании. В Ливии возобновили добычу нефти на двух крупнейших месторождениях

"Сегодня компания OMV объявила о том, что разведочная скважина Wittau Tief-2a стала подтвержденным новым открытием природного газа. Эксплуатируемая OMV скважина расположена в Нижней Австрии и после пяти месяцев работы была пробурена до конечной глубины 5 тысяч метров", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что, по предварительной оценке, потенциальные извлекаемые ресурсы составляют около 48 ТВтч (28 миллионов баррелей нефтяного эквивалента). В итоге после начала полной разработки месторождения OMV ожидает, что добыча природного газа на территории Австрии увеличится на 50%.

OMV – одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.