МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. OMV продолжает получать от "Газпрома" 100% объема газа согласно контракту, сообщил глава австрийской компании Альфред Штерн. "Газпром" подает газ на ГИС "Суджа" согласно заявкам на 28 июля

"С февраля 2023 года "Газпром" очень стабильно поставляет около 100% объемов газа по контрактным обязательствам. Это все, что мы получаем с тех пор в Австрию по договору о поставках газа", — сказал он в ходе пресс-конференции.ъ

Штерн добавил, что OMV продолжает рассматривать прекращение участия в СП по разработке Южно-Русского месторождения, испытывает юридические сложности с выходом.

Оператор Южно-Русского месторождения — ОАО "Севернефтегазпром", акционерами которого являются "Газпром" (доля экономического участия — 40%), дочерние структуры BASF AG (Wintershall Holding GmbH — 35%) и OMV AG (OMV Exploration & Production GmbH — 25%).

В конце прошлого года указ президента Владимир Путина ограничил "Газпрому" покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.

В начале марта прошлого года OMV заявила, что отказывается от будущих инвестиций в Россию.

OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.