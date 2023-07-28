OMV заявила, что продолжает получать от "Газпрома" 100 процентов объемов газа по контракту
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. OMV продолжает получать от "Газпрома" 100% объема газа согласно контракту, сообщил глава австрийской компании Альфред Штерн.
"С февраля 2023 года "Газпром" очень стабильно поставляет около 100% объемов газа по контрактным обязательствам. Это все, что мы получаем с тех пор в Австрию по договору о поставках газа", — сказал он в ходе пресс-конференции.ъ
Штерн добавил, что OMV продолжает рассматривать прекращение участия в СП по разработке Южно-Русского месторождения, испытывает юридические сложности с выходом.
Оператор Южно-Русского месторождения — ОАО "Севернефтегазпром", акционерами которого являются "Газпром" (доля экономического участия — 40%), дочерние структуры BASF AG (Wintershall Holding GmbH — 35%) и OMV AG (OMV Exploration & Production GmbH — 25%).
В конце прошлого года указ президента Владимир Путина ограничил "Газпрому" покупку газа у совместных предприятий с OMV и Wintershall, с которыми компания добывает газ на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях, если размер обязательств превышает предельный размер, установленный правительством.
В начале марта прошлого года OMV заявила, что отказывается от будущих инвестиций в Россию.
OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию.
https://1prime.ru/gas/20230728/841217325.html