МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Добыча газа в России в 2023 году может опуститься до уровня середины 2010-х годов 620–640 миллиардов кубометров, сказал в комментарии РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. Добыча газа в России в первом полугодии снизилась на 14,9 процентов

Добыча газа в первом полугодии, согласно данным Росстата, уменьшилась на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 267 миллиардов кубометров, попутного нефтяного газа – выросла на 3,1%, до 52,7 миллиарда кубометров, что суммарно составляет 319,7 миллиарда кубометров. Это на 12,4% меньше показателя за первое полугодие прошлого года – 365,1 миллиарда кубометров.

По словам Амирагяна, темпы падения экспорта российского газа во втором полугодии могут замедлиться из-за низкой базы аналогичного периода прошлого года, что скажется и на показателях добычи.

При этом поддержку добыче окажет плановый рост поставок газа в Китай, а также внутренний спрос в случае холодной погоды осенью–зимой, считает эксперт.

"С учетом этого, по итогам 2023 года добыча газа в России может составить около 620–640 миллиардов кубометров, что на 5–8% ниже уровня 2022 года и соответствует показателям середины 2010-х годов", – отметил Амирагян.

По данным Росстата, в 2022 году Россия снизила добычу природного газа на 13,4% – до 573 миллиардов кубометров, а попутного нефтяного газа – на 2%, до 99 миллиардов кубометров.