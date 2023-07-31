МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Газ бесплатно подвели к 642 тысячам участков за два года действия в России программы газификации, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Газпром" открыл книгу заявок на бессрочные облигации

"До миллионной принятой заявки на социальную догазификацию осталось совсем немного — на конец июля "Газпромом" принято уже 985 тысяч заявлений граждан. Судя по темпам прироста, этот рубеж мы преодолеем в августе. За два года действия программы заключены 915 тысяч договоров (+21 тысяч в июле), бесплатно газ подведен к 642 тысячам участков (+36 тысяч в июле)", — написал Турчак в телеграм-канале.

По его словам, технические возможности по подключению заметно выше количества полученных заявок, отчасти потому, что многие люди не знают о положенных им льготах.

"С начала лета вместе с "Газпромом" наши депутаты проводят встречи в регионах, выезжают в сельские территории — рассказывают жителям о преимуществах перехода на газ, субсидиях и других мерах поддержки. Это дает результат — число заявок на соцгазификацию в таких районах растет", — отметил секретарь Генсовета партии.

Параллельно, по его словам, ведется работа с законодательством.

"На прошлой неделе президент подписал закон о приватизации объектов газоснабжения газораспределительными компаниями – важный шаг, который поможет в реализации программы", — подчеркнул Турчак. Новак рассказал об ожидаемом уровне газификации России в 2023 году

При этом, по его данным, остаются проблемы. "Газораспределительные организации до сих пор не освобождены от уплаты НДС при подключении больниц, ФАПов, школ и детских садов по программе социальной догазификации, как это было сделано для физлиц", — рассказал Турчак.

Кроме того, секретарь генсовета партии коснулся темы субсидирования газового оборудования для льготников. "Им предусмотрена компенсация в размере до 100 тысяч рублей. Возмещение затрат ведется по утвержденному Минпромторгом списку отечественного оборудования. Но он пока не содержит полный перечень технических средств. В результате некоторые льготники не могут получить компенсацию. Этот вопрос решится в ближайшее время", — подчеркнул он.