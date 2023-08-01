МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Во вторник реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу сократились. Америка кинула. Европу могут оставить без газа в разгар зимы

В 06.00-07.00 по Гринвичу заявки на поставку газа в Польшу через компрессорную станцию "Мальнов" на немецкой границе составили 6252 киловатт-часов в час, тогда как часом ранее они были равны 116 709 киловатт-часов в час, согласно данным Gascade.