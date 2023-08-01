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2023
https://1prime.ru/gas/20230801/841251928.html
Реверсные поставки газа по "Ямал-Европе" из Германии в Польшу снизились
Газ
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. Во вторник реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу сократились. В 06.00-07.00 по Гринвичу заявки на поставку газа в Польшу через... ПРАЙМ, 01.08.2023
энергетика, новости, газ, польша, поставки газа, ямал-европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Во вторник реверсные поставки природного газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу сократились.
В 06.00-07.00 по Гринвичу заявки на поставку газа в Польшу через компрессорную станцию "Мальнов" на немецкой границе составили 6252 киловатт-часов в час, тогда как часом ранее они были равны 116 709 киловатт-часов в час, согласно данным Gascade.