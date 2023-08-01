АШХАБАД, 1 авг — ПРАЙМ. На самом крупном газовом месторождении Туркмении "Галкыныш" ("Возрождение") действуют 45 скважин со средним дебитом каждой около двух миллионов кубометров газа в сутки, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". ВВП Туркмении за первое полугодие вырос на 6,2 процента

"На данный момент в эксплуатационном фонде месторождения, площадь которого составляет более 4 тысяч квадратных километров, 45 скважин, дебит каждой из них в среднем равен двум миллионам кубометров газа в сутки", — пишет газета.

Издание подчеркивает, что сегодня это месторождение является гарантом надежного обеспечения сырьем международных проектов, в том числе межгосударственного газопровода Туркменистан – Китай, а также строящегося газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

Газета отмечает, что в рамках первого этапа промышленного освоения месторождения "Галкыныш", осуществляемого Государственным концерном "Туркменгаз" совместно с зарубежными партнерами, здесь были построены 22 скважины, возведены два газоперерабатывающих комплекса, общей мощностью 30 миллиардов кубометров товарного газа в год.

"По мнению заведующей лабораторией Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна "Туркменгаз" Ирины Лурьевой, в перспективе с реализацией семи этапов освоения гигантского месторождения "Галкыныш" годовая добыча природного газа по всему месторождению достигнет около 200 миллиардов кубометров", — пишет "Нейтральный Туркменистан".

Газовое месторождение "Галкыныш", по оценке британской компании Gaffney, Cline & Associates, обладает запасами в объеме более 26 триллионов кубометров газа и занимает по этому показателю второе место в мире после месторождения "Южный Парс" (Иран и Катар). Туркменистан на обустройство этого месторождения уже направил 10 миллиардов долларов, из которых более 8 миллиардов были предоставлены Китаем в виде целевых кредитов.

По официальным данным, углеводородные ресурсы Туркмении составляют более 71 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Это более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа. Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа наряду с Россией, Ираном и Катаром. Самым крупным покупателем туркменского природного газа является КНР. Также Туркменистан поставляет природный газ в Россию и Азербайджан (своповые поставки через Иран).