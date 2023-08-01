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Uniper ожидает начало суда по иску к "Газпром экспорту" не ранее 2024 года
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. Uniper ожидает начала суда по иску к "Газпром экспорту" о возмещении убытков из-за непоставок газа не ранее 2024 года, сообщил глава немецкой компании Майкл Льюис. "В настоящий... ПРАЙМ, 01.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, мир, uniper, газпром, суд
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Uniper ожидает начала суда по иску к "Газпром экспорту" о возмещении убытков из-за непоставок газа не ранее 2024 года, сообщил глава немецкой компании Майкл Льюис.
"В настоящий момент мы не видим большой вероятности вновь получать газ от "Газпром экспорта", — отметил Льюис в ходе телефонной конференции по итогам первого полугодия.
"Мы инициировали в отношении "Газпром экспорта" арбитражное разбирательство в конце прошлого года… Тем не менее, начало суда не ожидается раньше следующего года", — добавил глава Uniper.
В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с объемами газа, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня 2022 года. Понесённые убытки, связанные с диверсификацией и закупкой сырья по завышенным ценам, Uniper оценивал в 11,6 миллиарда евро.