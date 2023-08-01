МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Uniper ожидает начала суда по иску к "Газпром экспорту" о возмещении убытков из-за непоставок газа не ранее 2024 года, сообщил глава немецкой компании Майкл Льюис. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 1 августа

"В настоящий момент мы не видим большой вероятности вновь получать газ от "Газпром экспорта", — отметил Льюис в ходе телефонной конференции по итогам первого полугодия.

"Мы инициировали в отношении "Газпром экспорта" арбитражное разбирательство в конце прошлого года… Тем не менее, начало суда не ожидается раньше следующего года", — добавил глава Uniper.

В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с объемами газа, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня 2022 года. Понесённые убытки, связанные с диверсификацией и закупкой сырья по завышенным ценам, Uniper оценивал в 11,6 миллиарда евро.