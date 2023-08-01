МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Средняя стоимость ближайших газовых фьючерсов по индексу TTF – самого крупного европейского хаба, расположенного в Нидерландах – в июле снизилась до 336 долларов за тысячу кубометров – на 8% за месяц и в 5,4 раза за год, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 1 августа

Показатели в среднем составили около 365 долларов за тысячу кубометров в июне и 1807 долларов в июле прошлого года.

Стоимость газа на европейской бирже демонстрирует устойчивый тренд на снижение с конца прошлого года. В конце мая цены впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров. Причины – достаточные запасы в подземных газохранилищах в Евросоюзе, меры экономии, которые позволили значительно сократить потребление, а также сезонное снижение спроса на газ.

Газ в Европе принято измерять в мегаваттах в час (МВт.ч), при этом в России учет идет в кубометрах. Фьючерсы в Европе торгуются на бирже ICE, соответственно, котируясь в евро за МВт.ч. Для перевода этого значения в доллары за тысячу кубометров необходимо умножить его на 10,34 и на актуальный валютный курс отношения евро к доллару, а для вычисления средней цены за определенный период использовать значения расчетной – то есть усредненной – цены за торговый день.

При этом весной 2021 года стоимость газа на европейском рынке ощутимо выросла. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны приближались к отметке в 3900 долларов за тысячу кубометров.