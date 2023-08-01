МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. "Газпром" 31 июля установил новый рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания. Америка кинула. Европу могут оставить без газа в разгар зимы

"Тридцать первого июля поставка российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", – говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.

"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

Реализация соответствующего инвестпроекта предполагает ежегодное наращивание объема поставок до 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. В 2022 году по "Силе Сибири" поставлено 15,4 миллиарда кубометров, а в 2023 году планируются 22 миллиарда.

Прорабатывается строительство трубопровода "Сила Сибири 2" через Монголию мощностью на 50 миллиардов кубометров в год.