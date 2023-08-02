БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг — ПРАЙМ. Первый танк-контейнер с сжиженным природным газом (СПГ) отправлен по международному автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ в Китай в рамках тестовой перевозки опасных грузов, сообщает правительство Амурской области. "Новатэк" намерен поставить дополнительные объемы СПГ в Японию

По данным сервиса электронной очереди Аmurbooking, груз проехал по мосту рано утром в среду через автомобильные пункты пропуска Кани-Курган – Хэйхэ по транзитной схеме.

"Мы находимся в постоянном контакте с китайской стороной по вопросам расширения номенклатуры перемещаемых по автомобильному мосту грузов, чтобы крупные амурские предприятия и компании из других регионов могли свободно экспортировать свою продукцию в Китай. В июне этого года на встрече с руководством провинции Хэйлунцзян в Харбине мы обсуждали возможность организации пробной перевозки сжиженного природного газа, которая успешно состоялась сегодня", – отметил глава региона Василий Орлов.

Первая пробная партия СПГ произведена на малотоннажной установке гелиевого хаба "Газпрома" в Приморском крае. Скоро подобное производство инвестор запустит и в Свободненском районе.

Соглашение о поставке опасных грузов министерства транспорта двух стран подписали в октябре 2021 года, оно является юридической основой для их перемещения через российско-китайскую границу. После этого правительство Приамурья и партнеры из провинции Хэйлунцзян провели подготовительную работу по организации таких перевозок.

В будущем ежемесячно через мост планируют поставлять десятки таких контейнеров на магистральных тягачах, работающих на сжиженном природном газе.

"Газпром гелий сервис" сформировал самое крупное в России автотранспортное предприятие на СПГ для перевозки сжиженных газов. Созданная нами на Дальнем Востоке СПГ-инфраструктура позволяет обеспечить комплексную логистику экспортных поставок товарной продукции в рамках проектов "Газпрома", — отметила генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш.