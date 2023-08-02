МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в июле упал до самого низкого с 2021 года уровня – 8,6 миллиона тонн – после того, как падение европейских цен на газ снизило привлекательность региона для поставщиков, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. Китай впервые получил СПГ по международному мосту Благовещенск-Хэйхэ

"Поставки СПГ в июле снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,6 миллиона тонн, что является минимальным с ноября 2021 года показателем", – говорится в сообщении агентства. Тогда объемы поставленного в Европу СПГ составили 7,6 миллиона тонн. Максимальный же с ноября 2021 года показатель был в декабре прошлого года – 13,3 миллиона тонн, следует из данных Блумберг.

Снижение совпало с падением цен на газ в регионе, которые с июля 2022 года опустились более чем на 80%, что заставило трейдеров СПГ сделать выбор в пользу поставок в Азию или ожидать, пока европейские цены снова вырастут, отмечает Блумберг. Средние цены на газ по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба, расположенного в Нидерландах) в июле 2023 года составили 29,73 евро за мегаватт-час, тогда как в июле прошлого года – 169,58 евро.

При этом импорт СПГ в Европу, по данным агентства, вырос в 2022 году более чем на 60%, чтобы компенсировать потери российских поставок трубопроводного газа после начала Россией военной операции на Украине.

Сейчас европейские запасы газа превышают средние показатели последних лет. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), к утру 1 августа подземные хранилища газа (ПХГ) в регионе заполнены на 85%, что почти на 15 процентных пунктов выше среднего значения за последние пять лет.

Спрос на газ, отмечает Блумберг, остается низким, однако при подготовке к зиме цены могут вырасти для привлечения поставок из Азии.