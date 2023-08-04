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2023
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В Германии рассказали о расследовании взрывов на "Северных потоках"
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Национальное расследование диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", которое ведут власти Германии, — это фейк, нацеленный на то, чтобы ни к чему не... ПРАЙМ, 04.08.2023
новости, энергетика, экономика, мировая экономика, газ, германия, северный поток, взрывы, расследование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Национальное расследование диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", которое ведут власти Германии, — это фейк, нацеленный на то, чтобы ни к чему не привести, — такое мнение высказал в беседе с "Известиями" член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии АдГ Штеффен Котре.
Как отметил политик, АдГ требует, чтобы следствие сотрудничало с Россией, однако федеральное правительство не хочет идти на этот шаг.
"Атака на "Северные потоки" отвечает интересам эколого-идеологической коалиции, которая сейчас находится у власти, поскольку теперь у нее есть козел отпущения для их безумных планов поэтапного отказа от использования природного газа", — пояснил парламентарий.
При этом он подчеркнул, что при действующих властях Германии рассчитывать на восстановление газопроводов не стоит. По его словам, "разум возобладает» только после кардинальной смены правительства.
Атака на "Северные потоки" произошла осенью прошлого года. После этого в Дании, Швеции и Германии начались национальные расследования диверсий, к которым не допускают российских специалистов.