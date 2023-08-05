МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Рано говорить, что Европа приспособилась к новым условиям рынка газа, региону отчасти повезло с погодой, а показательной с точки зрения установления баланса спроса-предложения может стать предстоящая зима, сказал в комментарии РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Поставки СПГ в Европу упали в июле до уровня ноября 2021 года, сообщили СМИ

"В целом говорить о том, что Европа приспособилась к новым условиям рынка, пока преждевременно", — говорит Колобанов. Прошлая зима была тёплой и достаточно ветреной для выработки энергии на ветровых энергоустановках, объясняет он.

"То есть европейцам, отчасти, повезло!", — отмечает эксперт.

Хотя в Европе увеличились мощности по приёму СПГ, мировые производители пока не нарастили объёмы производства этого энергоресурса для удовлетворения возможных пиковых потребностей зимнего периода, продолжает собеседник агентства. Также, по его словам, ещё не реализованы все заявленные меры по экономии потребления энергии, остаётся неопределённость с возможной релокацией ряда энергоёмких промышленных предприятий, снизивших или остановивших своё производство в условиях высоких цен прошлого года.

"Поэтому зима 2023/2024 годов, наверное, будет более показательна с точки зрения установления баланса спроса-предложения на газ в Европе и цен на него, особенно если климат не будет "подыгрывать" европейскому плану REPowerEU", — заключает эксперт.