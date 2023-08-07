МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. После прошлогоднего обвала экспорт российского трубопроводного газа в 2023 году может сократиться еще в полтора раза — до 80 миллиардов кубометров, пишет РБК со ссылкой на прогноз из материалов исследования консалтинговой компании "Яков и партнеры". Эксперты объяснили, что компенсирует сокращение экспорта газа из России

Как отмечает издание, в прошлом году в условиях санкций и требований "Газпрома" к Европе перейти на оплату в рублях российский газовый экспорт снизился почти в два раза — с 206 до 122 миллиардов кубометров. А в 2023 году, по прогнозу "Яков и партнеры", поставки могут сократиться еще в полтора раза — до 80 миллиардов кубометров.

При этом эксперты полагают, что поставки продолжают сокращаться в связи с частичным закрытием основного экспортного рынка "Газпрома" — Евросоюза: "Вынужденное снижение добычи в 2023 году на фоне потери ключевого экспортного рынка ЕС может составить около 30 млрд куб. м, а совокупное сокращение объемов добычи от уровня 2021 года — 120 млрд куб. м".

Из-за неопределенности с поставками российского газа в 2022 году и рекордного повышения цен в Европе до трех тысяч долларов за тысячу кубометров выручка России от газовых поставок за рубеж, по расчетам "Яков и Партнеры", достигла 138 миллиардов долларов. Однако в нынешнем году — в условиях снижения и цен, и объемов поставок — доходы от газового экспорта сократятся на 68,8% — до 43 миллиардов долларов, прогнозируют эксперты компании. Более того, в исследовании предсказывается, что к 2030 году экспортная выручка восстановится лишь до 55 миллиардов долларов.

Вместе с тем издание отмечает, что после введения Западом антироссийских санкций экспорт российского газа в Европу продолжается только через Украину и лишь по одной из двух ниток газопровода "Турецкий поток". Также Россия поставляет газ в Турцию — по второй нитке "Турецкого потока" и газопроводу "Голубой поток, а в Китай — по "Силе Сибири". Однако экспорт по этим направлениям не способен компенсировать ранее направлявшиеся в Европу объемы, отмечают "Яков и Партнеры".