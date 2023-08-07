МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе после достижения в июле минимального за 20 месяцев значения вряд ли вырастет в августе–сентябре, восстановления стоит ожидать с октября из-за похолодания, отметили в комментарии РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов и заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

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Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщало, что импорт СПГ Европой в июле упал до самого низкого с ноября 2021 года уровня – 8,6 миллиона тонн. Причиной стало падение европейских цен на газ, что снизило привлекательность региона для поставщиков.

Небольшой импорт СПГ в Европу на фоне низкого спроса в летний период и высокой заполненности газохранилищ "выглядит характерным", отмечает Галактионов. Тенденция может сохраниться в августе и сентябре, а вот уже в октябре "похолодания создадут дополнительный спрос на газ со стороны отопительной отрасли", полагает он.

"Ожидать роста поставок СПГ в Европу в августе 2023 года не стоит: летние закупки во многом идут на пополнение хранилищ, а сейчас их средний уровень заполненности уже превысил 86%. Причём в Испании, которая обладает самыми большими мощностями по приёму СПГ, этот уровень составляет уже около 99%", – соглашается Колобанов.

Кроме того, по данным агентства Рейтер, трубопроводные поставки из России в Европу – по "Турецкому потоку" и транзитом через Украину – в июле выросли до максимальных значений с начала года, добавил он.

Ждать в ближайшие два месяца заметного изменения грузопотоков на мировом рынке СПГ оснований нет – в отсутствие каких-либо кризисных событий, например, прекращения украинского транзита, заключает Колобанов.