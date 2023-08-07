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Экспорт природного газа из США в Мексику побил рекорд в июне
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Трубопроводный экспорт природного газа из США в Мексику в среднем достиг рекордных 6,8 млрд кубических футов в день в июне. Жаркая погода подстегнула спрос на газ со стороны... ПРАЙМ, 07.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, новости, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Трубопроводный экспорт природного газа из США в Мексику в среднем достиг рекордных 6,8 млрд кубических футов в день в июне. Жаркая погода подстегнула спрос на газ со стороны электроэнергетического сектора Мексики, сообщило в прошлый четверг Управление энергетической информации (EIA).
Поставки североамериканского природного газа в Мексику в последние годы растут благодаря продолжающемуся расширению мексиканской трубопроводной сети.
В первой половине 2023 года США экспортировали в Мексику в среднем 5,9 млрд кубических футов природного газа в день, сообщили в ведомстве.