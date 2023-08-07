МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Трубопроводный экспорт природного газа из США в Мексику в среднем достиг рекордных 6,8 млрд кубических футов в день в июне. Жаркая погода подстегнула спрос на газ со стороны электроэнергетического сектора Мексики, сообщило в прошлый четверг Управление энергетической информации (EIA). Биржевые цены на газ в Европе незначительно растут

Поставки североамериканского природного газа в Мексику в последние годы растут благодаря продолжающемуся расширению мексиканской трубопроводной сети.

В первой половине 2023 года США экспортировали в Мексику в среднем 5,9 млрд кубических футов природного газа в день, сообщили в ведомстве.