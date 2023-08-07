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Польский оператор "Дружбы" начал сварку замененного участка нефтепровода
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Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN начал вваривать новый участок трубы на месте повреждения, сообщает компания. Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба"... ПРАЙМ, 07.08.2023
энергетика, экономика, новости, газ, польша, нефтепровод "дружба", pern
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 7 авг — ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN начал вваривать новый участок трубы на месте повреждения, сообщает компания.
Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши.
"Службы PERN работали всю ночь — мы завершили монтаж нового участка трубопровода и начали его сварку", — говорится в сообщении PERN.
По данным польского оператора, возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку ожидается во вторник.