ВАРШАВА, 7 авг — ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN начал вваривать новый участок трубы на месте повреждения, сообщает компания. Польша уже заполнила хранилища газа на 85 процентов, заявили власти страны

Ранее сообщалось, что одна из ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Германии отключена из-за утечки на территории Польши.

"Службы PERN работали всю ночь — мы завершили монтаж нового участка трубопровода и начали его сварку", — говорится в сообщении PERN.

По данным польского оператора, возобновление поставок нефти в Германию по поврежденному участку ожидается во вторник.