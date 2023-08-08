МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник после открытия торгов снижаются на 0,8% — до 344 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Доллар в начале торгов растет до 95,87 рубля

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 350,2 доллара (+1%). А по состоянию на 9.16 мск их стоимость составляет 344,1 доллара (-0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 346,8 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление "голубого топлива".

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки сначала колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов за тысячу кубометров.

Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а затем, в начале весны, в ожидании запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.