МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" утверждает, что убедила крупных мировых игроков энергорынка хранить газ в украинских газохранилищах, но не называет, кого именно. СМИ: Украина разрушила главный миф о Европе

"Группе "Нафтогаз" удалось привлечь крупнейших мировых игроков энергетического рынка и убедить их хранить газ в украинских газохранилищах", — говорится на сайте "Нафтогаза".

По словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышова, иностранные трейдеры могут хранить топливо на Украине без растаможки в течение трех лет и беспрепятственно реэкспортировать в газохранилища в другие страны.

"Сегодня Украина имеет все шансы стать "power bank-ом" Европы. Учитывая заполненность газохранилищ ЕС на 87% и привлекательность тарифов на хранение в украинских подземных хранилищах газа, иностранные заказчики услуг активно размещают газ в наших подземках", – приводит слова Чернышова сайт "Нафтогаза".

По информации компании, на Украине есть мощности для хранения газа объемом более 10 миллиардов кубометров.

Ранее агентство Блумберг писало, что чиновники Евросоюза рассматривают возможность задействовать для хранения газа подземные газохранилища на Украине, сеть которых является крупнейшей на континенте.