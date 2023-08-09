ВАШИНГТОН, 9 авг — ПРАЙМ. Кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр полагает, что Штаты были вовлечены в диверсию на газопроводах "Северный поток", и обещает в случае избрания добиваться расследования теракта. В Германии рассказали о расследовании взрывов на "Северных потоках"

В интервью РИА Новости она напомнила, что президент США Джо Байден пообещал 7 февраля 2022 года, что Штаты "положат конец" "Северному потоку 2", если Россия "вторгнется" на Украину.

"Так что он объявил о нашем плане по уничтожению трубопровода на публичной встрече", — сказала Сэйр.

Она также напомнила о сообщении с текстом "все сделано", которое занимавшая тогда пост премьера Британии Лиз Трасс направила госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после взрывов на газопроводах.

"Но это наша работа. Это моя работа – настаивать, чтобы правда была выявлена", — указала кандидат в сенаторы.

Отвечая на вопрос, будет ли она добиваться расследования диверсии на "Северном потоке", Сэйр сказала: "Да, я сделаю все возможное. Я могу не оказаться в большинстве в сенате США. Но,… если бы у нас Дональд Трамп или Роберт Кеннеди стал президентом, думаю, что в Белом доме оказался бы тот, кто хотел бы докопаться до сути этого вопроса".

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт. Между тем представители российской стороны не раз указывали на то, что Дания, Швеция и ФРГ не допускают Россию к своим расследованиям и отказывают в доступе к информации.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.