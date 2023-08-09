БЕРЛИН, 9 авг — ПРАЙМ. Вопрос осушения и защиты после диверсии газопровода "Северный поток" продолжает разрабатываться, заявил финансовый директор крупнейшего немецкого энергоконцерна E.ON Марк Шпикер. ПВО отразили атаку на нефтепровод "Дружба" в Брянской области

"В настоящее время разрабатываются варианты того, как можно осушить и защитить трубопровод", — сообщает издание Rheinische Post, цитируя финдиректора.

По мнению Шпикера, E.ON собирается остаться в консорциуме по эксплуатации газопровода, хотя ранее концерн сообщал, что полностью списал долю в 15,5 процента в операторе "Северного потока" – компании Nord Stream AG.

"Я думаю, что возврат к ценам, которые были до пандемии и войны на Украине, в ближайшем будущем фактически исключен", — заявил директор предприятия, говоря о ценах на газ.

В то же время энергоконцерн благодаря снизившимся закупочным ценам намерен с 1 сентября снизить для конечного потребителя стоимость электроэнергии и газа в среднем на 28 процентов и 18 процентов.

Сегодня концерн представил свой полугодовой отчет и прогноз на весь год, по которому E.ON несмотря на энергокризис ожидает не менее 8,6 миллиарда евро прибыли в этом году. Ранее концерн уже сообщал, что рассматривает возможность восстановления пострадавших трубопроводов.