МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Газовое подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), ADNOC Gas, заключило соглашения на 3,6 миллиарда долларов с СП National Petroleum Construction Company Co и Tecnicas Reunidas S.A. для расширения газоперерабатывающей инфраструктуры в ОАЭ, следует из пресс-релиза ADNOC Gas. Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 430 долларам за тысячу кубов

"ADNOC Gas, интегрированная газоперерабатывающая компания мирового класса, сегодня объявила о заключении контракта стоимостью 3,6 миллиарда долларов с совместным предприятием National Petroleum Construction Company Co и Tecnicas Reunidas S.A. на расширение газоперерабатывающей инфраструктуры в ОАЭ", — говорится в сообщении.

В рамках контракта планируется ввести в эксплуатацию новые газоперерабатывающие мощности, которые позволят оптимизировать снабжение промышленного комплекса Ruwais.

Компания уточняет, что при этом более 70% стоимости контракта будет возвращено в экономику ОАЭ в рамках программы ADNOC "Внутренняя прибыль страны" (ICV), поддерживающей местный экономический рост и диверсификацию.

ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ. ADNOC Gas — газовое подразделение ADNOC, которое покрывает около 60% потребности ОАЭ в газе, а также поставляет его в более чем 20 стран. В феврале ADNOC Gas провела IPO на бирже Абу-Даби.