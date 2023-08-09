МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ключевые американские сланцевые компании наращивают добычу, извлекая больше из каждой скважины, однако не спешат вводить новые значительные добывающие мощности. Об этом свидетельствует проведенный Reuters анализ отчетности этих компаний. Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 430 долларам за тысячу кубов

Компании, десятилетие назад перевернувшие мировые нефтегазовые рынки и превратившие США в крупного нефтеэкспортера, в последние годы предпочитают, скорее, поддерживать свой уровень добычи, а не интенсивно наращивать его.

Выбор в пользу прибыли, а не более высокой добычи, позволил американским компаниям хорошо заработать при сравнительно небольшом повышении добычи. Сокращение добычи странами ОПЕК+ помогло поддерживать цены выше 70 долларов за баррель большую часть года.

Судя по прогнозам, сделанным в рамках отчетности за 2-й квартал, американские нефтяные компании предполагают немного увеличить добычу до конца текущего года, извлекая больше нефти и газа из каждой скважины. Это даст дополнительно 850 000 баррелей в день добычи в США.

Представители руководства крупнейших сланцевых компаний указывают, что за счет совершенствования техники добычи они нарастят ее на 2% в ближайшие шесть месяцев без особенного труда.

"У нас очень эффективно работающий механизм… мы увидим рост, мы ждем этого даже без ввода новых добывающих мощностей", — отмечает Доминик Маклон из ConocoPhillips.

С января ConocoPhillips повысила свой годовой прогноз добычи на 30 000 баррелей в день, до 1,81 млн баррелей в день. HessCorp повысила прогноз своей добычи на формации Баккен на 10 000 баррелей в день или 6%.

PioneerNaturalResources повысила прогноз годовой добычи на 3%, несмотря на сокращение бюджета капиталовложений. Pioneer также сообщила, что предполагает работать в текущем году в бассейне Мидленд в среднем на 23-25 установках горизонтального бурения, а не на 24-26, как ожидалось ранее.