2023-08-10T10:34:25+03:00
2023-08-10T10:34:25+03:00
2023-08-10T10:34:25+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230810/841371225.html
"Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 10 августа
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,4 миллиона кубометров на 10 августа, на ГИС... ПРАЙМ, 10.08.2023
энергетика, новости, газ, россия, энергетика, экспорт газа
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/04/841350410.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/04/841350410.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/04/841350409.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/04/841350409.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/03/841350397.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/03/841350397.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20230810/841366914.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,4 миллиона кубометров на 10 августа, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,4 миллиона кубометров на 10 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.