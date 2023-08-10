КИШИНЕВ, 10 авг — ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии инициировало процедуру финансовых санкций в отношении оператора газотранспортной системы "Молдоватрансгаз", заявив, что он не выполнил необходимые требования по разделению с головной компанией "Молдовагаз", половина акций которой принадлежит "Газпрому". Власти Молдавии денонсировали соглашения с СНГ в области энергетики

"НАРЭ инициировала процедуру применения финансовых санкций в отношении оператора газотранспортной системы ООО "Молдоватрансгаз" за несоблюдение юридических обязательств, связанных с обеспечением его независимости в отношении вертикально интегрированной газовой компании АО "Молдовагаз", что является обязательным условием согласно Энергетическому пакету III", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАРЭ.

По данным регулятора, "Молдоватрансгаз" не выполнил требования юридического разделения в соответствии с одной из моделей, установленных законодательством, и не подал в НАРЭ запрос на ее сертификацию, уведомив о невозможности завершения процесса разделения.

Согласно законодательству, НАРЭ может применять санкции в размере не менее 10% от годового оборота держателей лицензий за несоблюдение оператором газотранспортной системы обязательств, связанных с обеспечением его независимости от вертикально интегрированного предприятия. НАРЭ назначило заседание для заслушивания администратора "Молдоватрансгаз" и рассмотрения дела по вопросу санкций на 8 сентября.

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем телеграм-канале ответил на заявление НАРЭ, отметив, что руководство компании "Молдоватрансгаз" своевременно предоставило регулятору всю запрашиваемую информацию в контексте сертификации независимого транспортного оператора. "Вместе с тем 8 сентября менеджмент компании готов предоставить все возможные дополнительные аргументы в защиту своей позиции", — подчеркнул он. Кишинев усилил экономическое давление на Приднестровье

Третий энергопакет ЕС ограничивает возможности компаний, добывающих и продающих газ, владеть и использовать газопроводы на территории Евросоюза. В рамках пакета российскому "Газпрому" ограничен доступ к газопроводу OPAL: российская компания может заполнять эту трубу лишь наполовину. В 2010 году Молдавия обязалась имплементировать третий энергопакет: "Молдовагаз" (50% у "Газпрома") должна выделить транспортную "дочку" — "Молдоватрансгаз" — в отдельную сеть и предоставить доступ к трубе другим поставщикам. Газотранспортная инфраструктура самого "Молдовагаза" также должна быть передана в собственность "Молдоватрансгазу".

Кабмин Молдавии 5 июля проголосовал за поправки в закон. Согласно им, если "Газпром" откажется от передачи активов, НАРЭ назначит для "Молдоватрансгаза" независимого оператора, который будет выполнять обязанности оператора системы.