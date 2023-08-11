МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. МИД России осудил давление Запада на Центральную Азию

"Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере. Знаем, что интерес к нему проявляют и другие государства. Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников", — сказал он.

Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия — Центр" после проведения технических исследований.

По данным узбекистанского минэнерго, в начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки, имеющиеся возможности поставок газа, а также выполнение дорожной карты.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в конце мая отмечал, что параметры проекта газового союза прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений.

Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия — Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.

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