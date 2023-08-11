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Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились
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Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром после открытия торгов снижаются на 0,5%, до 419,5 доллара за тысячу кубов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сентябрьские... ПРАЙМ, 11.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром после открытия торгов снижаются на 0,5%, до 419,5 доллара за тысячу кубов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 429,2 доллара (+1,8%). А по состоянию на 9.08 мск их стоимость составляла 419,5 доллара (-0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 421,5 доллара за тысячу кубометров.
Котировки в среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов. Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского СПГ. Возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут нарушить около 10% мирового экспорта СПГ.