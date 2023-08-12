МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе из-за забастовок рабочих на австралийских заводах сжижения газа могут остаться на высоких отметках до конца года, сказал в комментарии РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 11 августа

Газовые котировки на лондонской бирже ICE в среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов росли на 40%, поднимаясь почти до 500 долларов. Это в четыре раза ниже, чем в первой половине августа прошлого года, однако в два раза выше, чем в среднем в августе в 2017–2021 годах.

Ключевой фактор, обусловивший рост этих котировок в последние дни, это риски забастовок на австралийских заводах сжиженного природного газа (СПГ), полагает Тимонин. Столь существенный эффект от планов рабочих он связывает с двумя причинами.

Во-первых, в условиях стремления Европы заместить поставки российского трубопроводного газа спрос на СПГ в текущем году продолжил расти, при этом крупных вводов новых производственных активов в этом году не произошло, в связи с чем мировой рынок в целом остается дефицитным, объясняет собеседник агентства.

Во-вторых, Австралия — второй крупнейший производитель СПГ в мире после США, ее доля на глобальном рынке в текущем году близка к 20%, отмечает эксперт. При этом компании Woodside и Chevron, работники которых планируют забастовки, входят в число ключевых игроков в стране, им принадлежат доли в австралийских заводах общей мощностью в 46 миллионов тонн, то есть половине всех производственных возможностей, – Gorgon, North West Shelf, Pluto LNG и Wheatstone, продолжает Тимонин.

Забастовки на австралийских активах проводились и в прошлом, напомнил эксперт. Так, например, на заводе Shell Pluto LNG летом 2022 года она проходила более двух месяцев – 76 дней. "Таким образом, если компаниям не удастся договориться с профсоюзами, цены продержатся на высоких отметках по меньшей мере до конца года", – констатировал он.