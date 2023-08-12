МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 41,8 миллиона кубометров на 12 августа, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Эксперт оценил, сможет ли Нигерия поставить Европе нужный объем газа

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 41,8 миллиона кубометров на 12 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.