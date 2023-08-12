АШХАБАД, 12 авг — ПРАЙМ. Председатель Госконцерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев заявил, что создание трехстороннего газового союза с участием России, Казахстана и Узбекистана затрагивает интересы других государств, в том числе Туркмении, Ашхабад обеспокоен заявлениями о создании газового союза, сообщает в субботу Государственное информагентство Туркмении (ТДХ). "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 12 августа

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости, что тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран. По его словам, "интерес к нему проявляют и другие государства". Он добавил, что "мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников".

"11 августа текущего года ряд СМИ распространили заявление Директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского относительно так называемого "трехстороннего газового альянса" с участием России, Казахстана и Узбекистана", — сказал Арчаев ТДХ.

По его словам, это заявление "вызывает, как минимум, несколько вопросов". "О каких "возможностях расширения" идет речь, какие "другие государства" проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за "трехсторонним взаимодействием" в газовой сфере? Обтекаемость формулировок, использованных российским дипломатом, не дает на них ответы. А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана", — заявил топ-менеджер "Туркменгаза".

Он добавил, что "Туркмения, Казахстан, Узбекистан и Китай в течение длительного времени осуществляют взаимодействие по транспортировке природного газа из Центральной Азии в КНР, с четко согласованными объемами, сроками, экономическими и техническими параметрами". По словам Арчаева, "в настоящее время функционируют три ветки газопровода "Туркменистан – Китай", по которым газ поставляется с туркменских месторождений на востоке и юго-востоке страны".

"Все три линии, производственные мощности, обеспечивающие их работу, были совместно построены исключительно туркменской и китайской сторонами – соответственно, Государственным концерном "Туркменгаз" и китайской нефтегазовой компанией CNPC. И сегодня крупнейшим поставщиком газа по этому трубопроводу является Туркменистан: из общего согласованного объема поставок, составляющего 55 млрд. кубометров в год, 40 млрд. кубометров законтрактованы Туркменистаном, а остальные объемы обеспечиваются Узбекистаном и Казахстаном", — заявил глава "Туркменгаза".

Он отметил, что "источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено, и в существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода "Туркменистан – Китай" не входят". "Туркменистан неукоснительно придерживается взятых на себя обязательств перед китайскими, узбекскими и казахстанскими партнерами. И законно рассчитывает на взаимность", — заявил Арчаев.

По его мнению, любые изменения согласованных и оформленных объемов и схем поставок газа, с использованием имеющейся инфраструктуры, требуют предварительного согласования со всеми участниками без исключения, между тем, добавил он, никаких консультаций с Туркменистаном по этому поводу не проводилось.

"Такой подход для туркменской стороны непонятен и неприемлем и рассматривается нашей страной как не соответствующий нормам международного права и практике работы в газовой сфере", — заявил глава "Туркменгаза".

По его словам, "в этом контексте в Туркменистане вызывают серьезную обеспокоенность заявления официальных представителей, так или иначе затрагивающие международные обязательства Ашхабада, и могущие посеять неясность и спекуляции относительно их выполнения другими участниками".

"Как ответственное государство Туркменистан исходит из того, что международное сотрудничество, в том числе в таком важнейшем сегменте как энергопоставки, должно строиться на открытых и ясных критериях, взаимном уважении и учете интересов, строгом соблюдении достигнутых договоренностей. Колебания внешнеэкономической конъюнктуры не могут служить поводом для изменения этих принципов", — сказал Арчаев.

Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия — Центр" после проведения технических исследований.

По данным узбекистанского минэнерго, в начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки, имеющиеся возможности поставок газа, а также выполнение дорожной карты.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в конце мая отмечал, что параметры проекта газового союза прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений.

Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия — Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.