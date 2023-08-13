МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Украина закачала в подземные хранилища более 12,3 миллиарда кубометров газа к предстоящему отопительному сезону, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Нацбанк Украины готовится отменить фиксированный курс доллара

"По состоянию на август в ПХГ (подземные хранилища газа – ред.) закачано более 12,3 миллиарда кубов голубого топлива. Это дает уверенность говорить, что к отопительному сезону весь необходимый объем газа будет закачан в хранилища. Также благодаря тому, что растет уровень доверия стран-партнеров к Украине, увеличивается и объем закачки газа от нерезидентов", — приводит слова Галущенко пресс-служба миэнерго.

Галущенко отметил, что треть добычи на Украине обеспечивают месторождения в Полтавской области. По словам главного инженера "Укргаздобыча" Сергея Лагно, чтобы обеспечить стабильную работу добывающих предприятий, их оборудовали альтернативными источниками питания — дизельными электростанциями.

Как передает издание "Экономическая правда", Украина планирует накопить 14 миллиардов кубометров газа до начала отопительного сезона 2023-2024 годов. С марта 2023 года и по состоянию на конец второго квартала страна накопила в хранилищах до 10,5 миллиарда кубометров, при том, что даже в 2022 году в августе запасы в хранилищах превышали уже 12 миллиардов кубометров.