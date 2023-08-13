БЕЛГРАД, 13 авг — ПРАЙМ. Власти Сербии зарезервировали к предстоящему отопительному сезону 620 миллионов кубических метров газа в газохранилищах на своей территории и в Венгрии, сообщил сербский президент Александр Вучич. Украина закачала в ПХГ более 12,3 миллиарда кубов газа

"На своей территории и в Венгрии мы сейчас зарезервировали 620 миллионов кубометров газа. Это значит, что тут не о чем беспокоиться", — заявил президент Сербии в эфире TV Pink.

Глава госкомпании Србиягаз Душан Баятович сообщил ранее, что природный газ подорожает для потребителей в Сербии до 10% с 1 ноября. В абсолютных цифрах, по его словам, это будет означать повышение цены с нынешних 43 динаров (около 36 евроцентов) за кубический метр до 47 динаров (около 40 евроцентов) за кубометр. Прошлое подорожание с 1 мая также составило около 10%.

Власти Сербии и Венгрии подписали в июне договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом, прежде всего, на сербском рынке. Правительство Сербии перед тем выдало предварительное согласие на регистрацию компании Serbhungas для торговли газом на сербском рынке. Замглавы правительства и министр финансов Сербии Синиша Мали ранее рассказал о создании совместного предприятия госкомпанией "Србиягаз" и венгерской электроиндустрией MVM для совместной торговли газом на сербском рынке и его закупок за рубежом.

В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром". Осенью ожидается начало поставок сжиженного природного газа в Сербию и далее в Венгрию из терминалов в Греции через Болгарию по соединительному газопроводу Ниш-Димитровград.

Баку также планирует до конца текущего года начать поставки газа в Венгрию и Сербию, как заявил в конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии 28-й международной выставки "Нефть и газ Каспия".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в марте в ходе визита в Белград заявил, что Венгрия и Сербия ведут подготовительную работу по увеличению в два раза мощности электросоединения между странами к 2028 году. Летом 2022 года он сообщил, что Сербия и Венгрия объединяют рынки электроэнергии и планируют к 2028 году нарастить мощность линий электропередачи.

Глава венгерского МИД также отмечал, что Будапешт и Белград подписали соглашение, по которому, как и в прошлом году, часть газа, предназначенного для Сербии, будет храниться в хранилищах на территории Венгрии.