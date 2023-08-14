Эксперт Тимонин прогнозирует цену на газ выше $1000 из-за забастовок в Австралии
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Если забастовки рабочих в Австралии остановят работу крупных заводов сжиженного природного газа (СПГ), мировой рынок может потерять 50 миллиардов кубометров газа и вернуться к биржевым ценам выше 1000 долларов за тысячу кубометров, заявил РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин.
Газовые котировки на лондонской бирже ICE в среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов росли на 40%, поднимаясь почти до 500 долларов. Это в четыре раза ниже, чем в первой половине августа прошлого года, однако в два раза выше, чем в среднем в августе в 2017–2021 годах.
Цены выросли из-за угрозы забастовок на заводах сжижения газа компаний Woodside и Chevron в Австралии – второго после США крупнейшего экспортера СПГ в мире. Это может нарушить около 10% мирового экспорта сжиженного газа. Западные СМИ сообщали, что Chevron и Woodside ведут переговоры с профсоюзами, чтобы предотвратить забастовки.
"Если же по результатам забастовок австралийские активы Chevron и Woodside действительно остановят работу, мировой рынок может потерять порядка 50 миллиардов кубометров природного газа в годовом выражении. Котировки природного газа на рынках Европы и Азии при этом, несомненно, покажут существенный рост и с высокой вероятностью могут вернуться к рекордным показателям, которые наблюдались в 2022 году – свыше 1000 долларов", – считает Тимонин.
Обусловлено это дефицитом на мировом рынке, который заставит потребителей из Европы и Азии конкурировать между собой за доступные объемы продукта, добавил он.
Забастовки на австралийских активах проводились и в прошлом. Так, например, на заводе Shell Pluto LNG прошлым летом она проходила более двух месяцев – 76 дней. Учитывая предыдущий опыт, забастовка на австралийских активах может продлиться порядка двух-трёх месяцев и завершиться до конца текущего года, что приведет к нормализации цен, констатировал эксперт.
https://1prime.ru/gas/20230814/841418609.html