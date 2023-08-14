МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Если забастовки рабочих в Австралии остановят работу крупных заводов сжиженного природного газа (СПГ), мировой рынок может потерять 50 миллиардов кубометров газа и вернуться к биржевым ценам выше 1000 долларов за тысячу кубометров, заявил РИА Новости старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин. Эксперт предсказал Европе высокие цены на газ до конца года

Газовые котировки на лондонской бирже ICE в среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов за тысячу кубометров и в ходе торгов росли на 40%, поднимаясь почти до 500 долларов. Это в четыре раза ниже, чем в первой половине августа прошлого года, однако в два раза выше, чем в среднем в августе в 2017–2021 годах.

Цены выросли из-за угрозы забастовок на заводах сжижения газа компаний Woodside и Chevron в Австралии – второго после США крупнейшего экспортера СПГ в мире. Это может нарушить около 10% мирового экспорта сжиженного газа. Западные СМИ сообщали, что Chevron и Woodside ведут переговоры с профсоюзами, чтобы предотвратить забастовки.

"Если же по результатам забастовок австралийские активы Chevron и Woodside действительно остановят работу, мировой рынок может потерять порядка 50 миллиардов кубометров природного газа в годовом выражении. Котировки природного газа на рынках Европы и Азии при этом, несомненно, покажут существенный рост и с высокой вероятностью могут вернуться к рекордным показателям, которые наблюдались в 2022 году – свыше 1000 долларов", – считает Тимонин.

Обусловлено это дефицитом на мировом рынке, который заставит потребителей из Европы и Азии конкурировать между собой за доступные объемы продукта, добавил он.

Забастовки на австралийских активах проводились и в прошлом. Так, например, на заводе Shell Pluto LNG прошлым летом она проходила более двух месяцев – 76 дней. Учитывая предыдущий опыт, забастовка на австралийских активах может продлиться порядка двух-трёх месяцев и завершиться до конца текущего года, что приведет к нормализации цен, констатировал эксперт.