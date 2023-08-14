АСТАНА, 14 авг — ПРАЙМ. Сотрудничество Казахстана в газовой сфере с Россией и Узбекистаном ведется в двустороннем формате, официальных предложений о трехстороннем партнерстве не поступало, сообщила пресс-служба министерства энергетики республики. Путин призвал развивать военно-техническое сотрудничество

Председатель госконцерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев 12 августа заявил, что создание трехстороннего газового союза с участием России, Казахстана и Узбекистана затрагивает интересы других государств, в том числе Туркмении, Ашхабад обеспокоен заявлениями о создании газового союза. Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил в интервью РИА Новости, что тройственный газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может быть расширен за счет других стран. По его словам, "интерес к нему проявляют и другие государства".

"Инициатива по формированию трехстороннего сотрудничества между Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Республикой Узбекистан в газовой отрасли в ноябре 2022 года озвучена со стороны Российской Федерации. Вместе с тем официальных предложений ни от российской, ни от узбекской сторон не поступало", — говорится в сообщении минэнерго.

В нем подчеркивается, что "сотрудничество в газовой сфере с указанными странами проводится в двустороннем формате на основании взаимовыгодных партнерских отношениях". "Учитывая, что газотранспортная система Казахстана имеет свободные мощности по транзиту российского газа в направлении Республики Узбекистан между правительством Республики Казахстан и ПАО "Газпром" подписан План мероприятий по организации работ по подготовке магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр" к транспорту российского газ в Республику Узбекистан", — говорится в документе. Таким образом, согласно сообщению, в настоящее время проводится работа по технической подготовке казахстанского участка магистрального газопровода "Средняя Азия — Центр" для транспортировки российского газа по территории Казахстана в Узбекистан. Завершение этой работы планируется 1 октября 2023 года.

Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия — Центр" после проведения технических исследований.