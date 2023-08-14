2023-08-14T16:52:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/gas/20230814/841434701.html
Oman LNG назвала объем СПГ для поставки бывшей Gazprom Germania
Газ
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https://россиясегодня.рф
Oman LNG заключила соглашение с SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее Gazprom Germania, бывшая структура "Газпрома", которая теперь находится под управлением ФРГ), согласно... ПРАЙМ, 14.08.2023
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ, мир, спг, sefe energy ltd
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Oman LNG заключила соглашение с SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее Gazprom Germania, бывшая структура "Газпрома", которая теперь находится под управлением ФРГ), согласно которому оманская компания с 2026 года будет поставлять 400 тыс тонн сжиженного природного газа в год, сообщает информационное агентство Омана.
"Oman LNG подписывает обязывающее соглашение с SEFE Securing Energy for Europe Company о поставках 0,4 миллиона тонн СПГ в год начиная с 2026 года", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что соглашение подписывается на четыре года.
Группа "Газпром" 31 марта 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE), объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы. В сентябре Германия объявила о национализации компании.
Oman LNG была основана в 1994 году, занимается производством и продажей СПГ, а также вторичных продуктов. Компании принадлежит три линии сжижения природного газа.