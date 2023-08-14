МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Oman LNG заключила соглашение с SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее Gazprom Germania, бывшая структура "Газпрома", которая теперь находится под управлением ФРГ), согласно которому оманская компания с 2026 года будет поставлять 400 тыс тонн сжиженного природного газа в год, сообщает информационное агентство Омана. Эксперты рассчитали, когда в Европе вырастет спрос на СПГ

"Oman LNG подписывает обязывающее соглашение с SEFE Securing Energy for Europe Company о поставках 0,4 миллиона тонн СПГ в год начиная с 2026 года", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что соглашение подписывается на четыре года.

Группа "Газпром" 31 марта 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE), объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы. В сентябре Германия объявила о национализации компании.

Oman LNG была основана в 1994 году, занимается производством и продажей СПГ, а также вторичных продуктов. Компании принадлежит три линии сжижения природного газа.