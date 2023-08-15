Казахстан планирует транзит газа из РФ в Узбекистан объемом в 1,5-10 млрд кубов
АСТАНА, 15 авг — ПРАЙМ. Казахстанские власти обсуждают вопрос транзита российского газа в Узбекистан в объеме от 1,5 миллиардов до 10 миллиардов кубометров, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
"Сейчас мы индикативно обсуждаем объем транзита от 1,5 до 10 миллиардов кубометров газа. Там дальше можно будет умножить (объем поставок – ред.) в зависимости от готовности узбекской энергосистемы, в зависимости от готовности российских коллег осуществить экспорт газа в необходимом объеме", — сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о транзите российского газа по территории Казахстана в Узбекистан.
Министр подчеркнул, что транзит газа из РФ будет экономически выгоден Казахстану, в частности, обеспечит дополнительный источник дохода для реализации инвестпрограммы.
"Мы получим возможность модернизировать нашу газопроводную систему. Вы знаете, что поставки газа на внутренний рынок являются убыточными для QazaqGaz, поэтому в целом дополнительные доходы от транзита позволят снизить нагрузку на QazaqGaz и обеспечить относительно стабильный денежный доход для реализации программы ремонтов, инвестиционной программы", — пояснил министр.
На этой неделе в министерстве энергетики Казахстана сообщили, что в настоящее время проводится работа по технической подготовке казахстанского участка магистрального газопровода "Средняя Азия — Центр" для транспортировки российского газа по территории Казахстана в Узбекистан. Завершение этой работы планируется 1 октября 2023 года.
Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. На Петербургском международном экономическом форуме "Газпром" подписал контракт с властями Узбекистана о поставках природного газа в республику. На том же форуме договор по транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана заключили "Газпром" и QazaqGaz.
https://1prime.ru/gas/20230815/841447063.html