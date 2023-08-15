АСТАНА, 15 авг — ПРАЙМ. Казахстанские власти обсуждают вопрос транзита российского газа в Узбекистан в объеме от 1,5 миллиардов до 10 миллиардов кубометров, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. "МТС Банк" анонсировал улучшение условий денежных переводов в Казахстан

"Сейчас мы индикативно обсуждаем объем транзита от 1,5 до 10 миллиардов кубометров газа. Там дальше можно будет умножить (объем поставок – ред.) в зависимости от готовности узбекской энергосистемы, в зависимости от готовности российских коллег осуществить экспорт газа в необходимом объеме", — сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о транзите российского газа по территории Казахстана в Узбекистан.

Министр подчеркнул, что транзит газа из РФ будет экономически выгоден Казахстану, в частности, обеспечит дополнительный источник дохода для реализации инвестпрограммы.

"Мы получим возможность модернизировать нашу газопроводную систему. Вы знаете, что поставки газа на внутренний рынок являются убыточными для QazaqGaz, поэтому в целом дополнительные доходы от транзита позволят снизить нагрузку на QazaqGaz и обеспечить относительно стабильный денежный доход для реализации программы ремонтов, инвестиционной программы", — пояснил министр.

На этой неделе в министерстве энергетики Казахстана сообщили, что в настоящее время проводится работа по технической подготовке казахстанского участка магистрального газопровода "Средняя Азия — Центр" для транспортировки российского газа по территории Казахстана в Узбекистан. Завершение этой работы планируется 1 октября 2023 года.

Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. На Петербургском международном экономическом форуме "Газпром" подписал контракт с властями Узбекистана о поставках природного газа в республику. На том же форуме договор по транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана заключили "Газпром" и QazaqGaz.