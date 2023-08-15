Аналитики: простой танкеров в Панамском канале не повлияет на мировой рынок газа
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Простой танкеров со сжиженным газом (СПГ) в районе Панамского канала не сыграет серьёзной роли для мирового рынка газа, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Накануне газета Financial Times сообщила со ссылкой на данные судоходного агентства Norton Lilly, что танкеры, в том числе перевозящие СПГ, подолгу простаивают в районе Панамского канала из-за ограничений, введенных властями на использование этого маршрута в условиях сильной засухи. Газета отмечает, что более 3% мирового объема торговли, включая сжиженный газ из США и фрукты из Южной Америки, проходит через этот канал, который обеспечивает основной доход Панаме.
"Обмеление Панамского канала, в целом, сыграет не очень большую роль для рынка. Скажется переориентация американских поставщиков СПГ на европейский рынок, которая произошла в последние полтора года. При этом "драматического" влияния на цены это не окажет", — сказал эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов.
"Во-первых, крупнотоннажные суда через канал пропускают, пусть и с задержкой, а значит, газ всё равно продолжат поставлять", — добавляет ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. А у покупателей также есть запасы газа, которые позволят "продержаться" до новых поставок. Если же уровень воды будет низким долгое время, эксперт не исключил возможности перегружать СПГ с танкера на танкер с разных сторон канала, чтобы возобновить поставки.
Ограничения на проход судов по Панамскому каналу могут привести к временному сокращению поставок СПГ в страны Азии, уточняет Родионов. Но, по его словам, они в последние месяцы играли не очень большую роль для американских производителей. Эксперт со ссылкой на данные минэнерго США, пояснил, что в мае доля крупнейших потребителей СПГ Азии в американском экспорте составила лишь 17%. Для сравнения, доля только Франции в мае составила 14%, Нидерландов — 17%, а Великобритании — 9%.
"Цены на газ из-за данной ситуации могут вырасти на 3-7%, но этот рост вряд ли продлится долго, так как выход будет найден, да и потребители быстро приспособятся к ситуации, ведь есть и другие поставщики газа", — заключил Баранов.
https://1prime.ru/gas/20230815/841453877.html