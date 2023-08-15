МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Простой танкеров со сжиженным газом (СПГ) в районе Панамского канала не сыграет серьёзной роли для мирового рынка газа, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Цены на газ в Европе растут во вторник утром

Накануне газета Financial Times сообщила со ссылкой на данные судоходного агентства Norton Lilly, что танкеры, в том числе перевозящие СПГ, подолгу простаивают в районе Панамского канала из-за ограничений, введенных властями на использование этого маршрута в условиях сильной засухи. Газета отмечает, что более 3% мирового объема торговли, включая сжиженный газ из США и фрукты из Южной Америки, проходит через этот канал, который обеспечивает основной доход Панаме.

"Обмеление Панамского канала, в целом, сыграет не очень большую роль для рынка. Скажется переориентация американских поставщиков СПГ на европейский рынок, которая произошла в последние полтора года. При этом "драматического" влияния на цены это не окажет", — сказал эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов.

"Во-первых, крупнотоннажные суда через канал пропускают, пусть и с задержкой, а значит, газ всё равно продолжат поставлять", — добавляет ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. А у покупателей также есть запасы газа, которые позволят "продержаться" до новых поставок. Если же уровень воды будет низким долгое время, эксперт не исключил возможности перегружать СПГ с танкера на танкер с разных сторон канала, чтобы возобновить поставки.

Ограничения на проход судов по Панамскому каналу могут привести к временному сокращению поставок СПГ в страны Азии, уточняет Родионов. Но, по его словам, они в последние месяцы играли не очень большую роль для американских производителей. Эксперт со ссылкой на данные минэнерго США, пояснил, что в мае доля крупнейших потребителей СПГ Азии в американском экспорте составила лишь 17%. Для сравнения, доля только Франции в мае составила 14%, Нидерландов — 17%, а Великобритании — 9%.

"Цены на газ из-за данной ситуации могут вырасти на 3-7%, но этот рост вряд ли продлится долго, так как выход будет найден, да и потребители быстро приспособятся к ситуации, ведь есть и другие поставщики газа", — заключил Баранов.