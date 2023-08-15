ВЕНА, 15 авг — ПРАЙМ. Уровень заполнения газовых хранилищ Австрии превысил 90% по состоянию на 15 августа текущего года, что означает, что газоснабжение страны на зимний период обеспечено, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 15 августа

"Газоснабжение Австрии на зимний период обеспечено. Накопленный объем соответствует общему годовому потреблению нашей страны как для систем отопления домохозяйств, так и для промышленности. В этом году этот уровень был достигнут гораздо раньше, чем в прошлом", — приводятся слова Нехаммера в релизе ведомства канцлера.

Уточняется, что по состоянию на 15 августа уровень заполнения газовых хранилищ Австрии превысил 90%, в 2022 году такой показатель был достигнут только в октябре. "Это означает, что в хранилищах страны находится более 87 тераватт-часов природного газа. Это соответствует потреблению газа за весь 2022 год в Австрии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что австрийское правительство с февраля 2022 года приняло целый ряд мер "по обеспечению безопасности внутреннего газоснабжения". Власти поясняют, что, помимо впервые созданного государственного газового резерва, к ним, прежде всего, относятся меры по энергосбережению.

Ранее австрийский министр климата Леоноре Гевесслер заявила, что Австрия по-прежнему получает большую часть газовых поставок из России. Она отмечала, что получение газа из России является ненадежным вариантом и необходимо приложить усилия для отказа от российских энергоресурсов.

Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания — надежный поставщик газа, говорил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.