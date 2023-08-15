В Австрии заявили, что газохранилища страны заполнены более чем на 90 процентов
ВЕНА, 15 авг — ПРАЙМ. Уровень заполнения газовых хранилищ Австрии превысил 90% по состоянию на 15 августа текущего года, что означает, что газоснабжение страны на зимний период обеспечено, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.
"Газоснабжение Австрии на зимний период обеспечено. Накопленный объем соответствует общему годовому потреблению нашей страны как для систем отопления домохозяйств, так и для промышленности. В этом году этот уровень был достигнут гораздо раньше, чем в прошлом", — приводятся слова Нехаммера в релизе ведомства канцлера.
Уточняется, что по состоянию на 15 августа уровень заполнения газовых хранилищ Австрии превысил 90%, в 2022 году такой показатель был достигнут только в октябре. "Это означает, что в хранилищах страны находится более 87 тераватт-часов природного газа. Это соответствует потреблению газа за весь 2022 год в Австрии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что австрийское правительство с февраля 2022 года приняло целый ряд мер "по обеспечению безопасности внутреннего газоснабжения". Власти поясняют, что, помимо впервые созданного государственного газового резерва, к ним, прежде всего, относятся меры по энергосбережению.
Ранее австрийский министр климата Леоноре Гевесслер заявила, что Австрия по-прежнему получает большую часть газовых поставок из России. Она отмечала, что получение газа из России является ненадежным вариантом и необходимо приложить усилия для отказа от российских энергоресурсов.
Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания — надежный поставщик газа, говорил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.
https://1prime.ru/gas/20230815/841461149.html